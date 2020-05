La Roma torna al lavoro in una Trigoria blindata. Incontro Figc-Cts: nodo tamponi e positività. Sempre più in salita la trattativa Pallotta-Friedkin

Questa mattina è iniziata ufficialmente la “fase 2” della Roma dopo il lungo stop causa Coronavirus. I giallorossi, in una Trigoria blindatissima, sono tornati ad allenarsi in gruppi scaglionati e seguendo tutte le indicazioni sanitarie fornite dal club. Nel frattempo nella giornata di oggi è andato in scena il tanto atteso incontro tra FIGC e Cts per discutere sul Protocollo: nessun verdetto fin qui, i nodi restano quelli della positività e dei tempo. Infine si fa sempre più in salita la trattativa tra Pallotta e Friedkin per la cessione del club: se i soci del magnate texano dovessero farsi indietro, la trattativa potrebbe fermarsi definitivamente.

I LINK ALLE PRINCIPALI NOTIZIE DELLA GIORNATA

IL TEMPO - SENZA SOCI FRIEDKIN SI FERMA

TUTTOSPORT - LA JUVE PENSA ALLO SCAMBIO ZANIOLO-BERNARDESCHI

TRIGORIA: RIPRENDONO GLI ALLENAMENTI INDIVIDUALI. SQUADRA DIVISA IN GRUPPI: MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA E LAVORO ATLETICO SUL CAMPO. PRESENTE ANCHE PETRACHI (FOTO E VIDEO)

CALCIOMERCATO ROMA, RAIOLA: "DA MKHITARYAN NESSUN MESSAGGIO ALL'ARSENAL, FAKE NEWS INACCETTABILI"

STADIO ROMA, NEMECEK (CEO CPI PROPERTY GROUP): "L'OPERAZIONE PER L'ACQUISIZIONE DELLA SOCIETÀ DI PARNASI È RINVIATA"

SERIE A, SPADAFORA: "RIPRESA DEL CALCIO? ATTENDIAMO L'ESITO DELL'INCONTRO TRA FIGC E CTS"

LIVE - CORONAVIRUS: ROMA, MILAN E SAMP RIPRENDONO GLI ALLENAMENTI. GUARITO SPORTIELLO. GASTALDELLO: "NO ALLA RIPRESA, NON CI SENTIAMO SICURI". OGGI INCONTRO FIGC-CTS SUL PROTOCOLLO. LA BUNDES RIPARTE IL 16 MAGGIO, SI FERMA LA SERIE C

CONCLUSO L'INCONTRO FIGC-CTS, NESSU VERDETTO: NODI TAMPONI E POSITIVITÀ

PEROTTI: "FONSECA È UN ALLENATORE DIRETTO E ONESTO, CON LUI GIOCA CHI STA MEGLIO. DOPO IL RITIRO CREDO RIMARRÒ A ROMA"

