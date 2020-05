Stadio Roma, Nemecek (CEO CPI Property Group): "L'operazione per l'acquisizione delle società di Parnasi è rinviata"

La pandemia ha causato non solo uno stop al negoziato tra Pallotta e Friedkin per la cessione della Roma, ma anche alla trattativa per l'acquisizione delle società di Luca Parnasi, e dei terreni di Tor di Valle, da parte dell'immobiliarista ceco Radovan Vitek, azionista di maggioranza di CPI Property Group. A confermare lo stop anche Martin Nemecek, direttore generale di CPI: "L'operazione è rinviata. Abbiamo discusso, ma non abbiamo assunto alcun impegno - le sue dichiarazioni al giornale ceco - . Alle condizioni finanziarie di cui avevamo parlato, non è possibile concludere l'accordo".

(e15.cz)