Trigoria: riprendono gli allenamenti. Già arrivati Kolarov, Mancini, Veretout e Smalling (FOTO e VIDEO)

DA TRIGORIA DAMIANO FRULLINI - Primo giorno di allenamenti per la Roma durante la fase 2 di emergenza sanitaria legata al Covid-19. I giocatori saranno divisi in gruppi, che si alterneranno in tre turni nel corso della mattinata. Su ogni campo ci saranno solo quattro calciatori e un membro dello staff tecnico, con un medico e un fisioterapista che saranno a disposizione in caso di necessità, oltre a un portiere che farà un lavoro specifico. Ci saranno più di 10 metri di distanza tra ogni calciatore. Il lavoro sarà prevalentemente atletico o individuale con il pallone al piede per riprendere il contatto. Lo staff presente in campo indosserà la mascherina.

LIVE

9.20 - Anche Dzeko fa il suo ingresso al Fulvio Bernardini

9.00 - Il primo gruppo di giocatori arrivati a Trigoria è composto da Pau Lopez, Mancini, Santon, Kolarov, Veretout, Juan Jesus e Smalling