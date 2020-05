La Juve pensa allo scambio Zaniolo-Bernardeschi

La Juventus non si arrende e continua a studiare nuove strade per cercare di arrivare a Zaniolo. Il gioiello della Roma piace da sempre ai bianconeri, che già l'estate scorsa avevano cercato di portarlo alla corte di Sarria. Adesso l'ultima idea in casa juventina è quella di proporre ai giallorossi uno scambio con Bernardeschi. Al momento si tratta solo di un'ipotesi - appare difficile che in un momento delicato la Roma lasci partire uno dei suoi giocatori di maggior prospettiva e che Bernardeschi accetti di buon grado l'operazione - ma alla Juve restano vigili, aspettando il momento giusto per cercare di convincere Zaniolo a lasciare la capitale.

(Tuttosport)