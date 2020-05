LIVE - Coronavirus: Roma e Milan riprendono gli allenamenti. In Germania si decide sulla Bundesliga, oggi riunione tra i club. Tre positivi nel Flamengo

Fase 2 anche nel calcio. Il mondo dello sport si prepara a ripartire dallo stop imposto dall'emergenza coronavirus. La Germania fa da apripista: attesa per oggi la decisione della Lega tedesca sulla ripartenza della Bundesliga. E intanto in Italia è spuntato un altro positivo nella massima serie: è un giocatore del Torino. Qui tutti gli aggiornamenti

10.45 - Dopo Trigoria, anche Milanello riapre i battenti. Tornano ad allenarsi i giocatori del Milan: il club rossonero ha riaperto oggi il centro sportivo per permettere ai propri tesserati di allenarsi. Presenti il tecnico Pioli e il suo staff. Donnarumma, Biglia e Bennacer i primi ad arrivare.

10.40 - Altri dettagli sul giocatore positivo nel Torino, del quale non è stata comunicata l'identità. Secondo quanto riferisce il quotidiano sportivo dovrebbe trattarsi di un calciatore italiano della prima squadra, che è stato sottoposto al tampone martedì scorso al Centro di Medicina Sportiva. Secondo le informazioni assunte dallo staff medico del club granata, il giocatore in questione non ha avuto contatti con i compagni e ha rispettato scrupolosamente tutte le indicazioni del caso nel periodo di lockdown. Intanto il resto della squadra completerà entro oggi gli esami.

(gasport)

10.33 - Tre giocatori del Flamengo sono risultati positivi al test per il coronavirus, sollevando nuovi dubbi sui piani per riavviare il calcio in Brasile. In una dichiarazione il Flamengo ha spiegato che il club ha testato 293 persone dal 30 aprile al 3 maggio, di cui 38 sono risultati positivi. Tutti sono asintomatici e due hanno mostrato l'esistenza di anticorpi, ha detto il club di Rio de Janeiro. I nomi dei giocatori positivi non sono stati resi noti. Altri positivi sono sei membri dello staff di supporto del Flamengo, due lavoratori delle società contratte dal club e 25 membri della famiglia di giocatori e impiegati. I campioni in carica della Serie A brasiliana e della Copa Libertadores hanno detto che a coloro che erano risultati positivi sarebbe stato ordinato di rimanere in quarantena fino a ulteriori test che avrebbero dimostrato che non avevano più il virus.

«Stiamo lavorando in piena armonia con le autorità governative, con la piena responsabilità e sicurezza, per collaborare all'importante ritorno alle attività calcistiche nel più breve tempo possibile», afferma la nota. Il calcio brasiliano è stato sospeso da metà marzo, quando l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato il Covid-19 una pandemia. Il Flamengo ha effettuato i test dopo che la Federazione calcistica di Rio de Janeiro ha autorizzato i club, nella sua giurisdizione, a riprendere gli allenamenti. Il Flamengo aveva dichiarato di voler tornare ad allenarsi questa settimana. Lunedì, il massaggiatore di lunga data del Flamengo, Jorge Luiz Domingos, è morto all'età di 68 anni dopo la diagnosi di Covid-19. Il Brasile ha più di 126.000 casi confermati di coronavirus, 8.588 sono stati fatali.

10.25 - Si deciderà oggi sulla ripartenza del calcio in Germania. Prevista per oggi la decisione della DFL, la lega tedesca. Dopo la videoconferenza che coinvolgerà i 36 club di Bundesliga e Zweite Liga verrà reso noto il nuovo calendario.

09.00 - I giocatori della Roma tornano ad allenarsi a Trigoria. Da stamattina il centro sportivo Fulvio Bernardini riapre i battenti. Il primo gruppo di giocatori è composto da Pau Lopez, Veretout, Smalling, Santon, Kolarov e Mancini, ai quali si sono poi aggiunti Dzeko, Mkhitaryan, Perotti, Ibanez, Mirante, Fazio, Pastore, Under e Kluivert.