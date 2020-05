Il 20 giugno ricomincia la Serie A. Pastore: "Vorrei restare a lungo alla Roma ma il club ha bisogno di vendere"

La Serie A è pronta a ripartire. Dopo una giornata decisiva - con la conference call con i vertici del mondo del calcio e il vertice con il Premier Conte - il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora ha annunciato la ripresa della Serie A per il 20 giugno. Una settimana prima invece si concluderà la Coppa Italia: le semifinali si giocheranno il 13 e 14 giugno mentre la finale è in programma il 17.

Intanto a Trigoria proseguono gli allenamenti collettivi. Questa mattina prima di scendere in campo i giocatori i calciatori sottoposti ancora, come da protocollo, ai tamponi, mentre i test sierologici vengono effettuati a settimane alterne.

I giocatori sono concentrati sull'obiettivo Champions, come dimostrano le parole di Pastore: "Io voglio rimanere. Adesso penso a terminare questo campionato e poter raggiungere gli obiettivi del club". Il Falco però vede un futuro incerto davanti a se a causa delle necessità economiche della Roma: "Il club con questa situazione ha sofferto molto, ma come molti altri club. Questa società è un’impresa e ha bisogno di soldi perché è in perdita. Il club non sta passando un buon periodo, ha perdite molto importanti. Quindi tutti noi non sappiamo cosa succederà. Quando terminerà la stagione il club dovrà tornare in positivo e per far ciò dovrà vendere giocatori o comprare giocatori più giovani che guadagnano di meno. Stiamo aspettando".

Capitolo stadio: il dossier è arrivato sul tavolo della sindaca Raggi. L’intero plico adesso dovrà passare all’analisi delle varie commissioni. Parallelamente i testi saranno analizzati anche dai due municipi coinvolti, quindi andranno al vaglio dell’Aula Consiliare. Nel caso in cui al Comune si continui a lavorare fitti fitti sullo stadio, l’iter in Campidoglio potrebbe anche concludersi entro il mese di agosto. Il che vuol dire che l’ok della Regione Lazio potrebbe arrivare a fine anno con i lavori che potrebbero iniziare a metà del 2021.

