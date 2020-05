Ancora tamponi a Trigoria. E poi allenamenti...a due modalità

Nuovo ciclo di tamponi per la Roma di Fonseca. Stamattina l’allenamento è cominciato alle ore 10, con i calciatori sottoposti ancora, come da protocollo, ai tamponi, mentre i test sierologici vengono effettuati a settimane alterne. Come ha svelato lo spagnolo Villar i calciatori conducono una vita normale ma, per non correre rischi (loro e la società) limitano al massimo le uscite in luoghi chiusi e le cene fuori. Tradotto: sì a passeggiate in centro (Zaniolo e Pastore, ad esempio) o al mare (Pellegrini), no a shopping nei centri commerciali. [...]

Per quanto riguarda la sedute a Trigoria, invece, Fonseca cerca di alternare allenamenti duri e intensi a sedute più rilassanti, necessarie per allentare lo stress. [...]

(Gazzetta.it)

