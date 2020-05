Dal 18 maggio al via agli allenamenti di gruppo: c'è l'ok del Cts. Calciomercato, porte girevoli: Fuzato può partire, idea Rafael e Cakir. Ipotesi di scambio Under-Ilicic

È arrivato in giornata il tanto atteso parere del Comitato Tecnico Scientifico sul protocollo Figc in merito alla ripresa degli allenamenti di squadra. Il Ministro dello Sport Spadafora e il Ministro della Salute Speranza, tramite dichiarazione congiunta, hanno fatto sapere che le indicazioni del Comitato saranno vincolanti per la ripresa in sicurezza delle sedute di gruppo dal 18 maggio.

Porte girevoli alla Roma: Pau Lopez è il titolare indiscusso, mentre Fuzato potrebbe lasciare Trigoria. Ecco perché il nome di Rafael del Cagliari, già vicino ai giallorossi a gennaio, potrebbe tornare di moda, anche se non si esclude l'opzione di puntare su Cardinali della Primavera. Dalla Turchia, invece, rimbalzano indiscrezioni sull'interessamento per Cakir, estremo difensore del Trabzonspor. Chi potrebbe partire è anche Under che piace all'Atalanta. Un'idea potrebbe essere quella di uno scambio tra il turco e Ilicic più 15 milioni, ma i bergamaschi preferirebbero far rientrare nell'operazione più il cartellino di Caldara o Castagne. Non si sono verificate le condizioni per far diventare obbligatorio il riscatto di Coric e a fine stagione il croato farà ritorno nella capitale.

