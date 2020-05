LIVE - Coronavirus, Tebas: «Ottimista per la ripresa della Liga, in Francia e Olanda troppo frettolosi». Verona, Pessina: «Ripartenza Serie A? Pareri discordanti tra i giocatori»

Giornata cruciale per il mondo del calcio, in standby per l'emergenza coronavirus. Dovrebbe essere oggi il giorno del parere, inizialmente atteso per ieri, del Comitato Tecnico-Scientifico sul Protocollo redatto dalla commissione medica della FIGC in merito alla ripresa degli allenamenti di gruppo prevista per il 18 maggio.

LIVE

10.07 - «Ho sentito pareri discordanti tra i calciatori sulla ripartenza, c'è chi vuole e chi no, a me piacerebbe ripartire, ma devono mettere in campo tutte le misure di sicurezza necessarie». Così Matteo Pessina, centrocampista Verona, sulla possibilità di far ripartire il calcio. «La parola per far ripartire non spetta naturalmente a noi - aggiunge Pessina ai microfoni di Radio Anch'io lo sport - ma a chi di dovere. Ci manca lo spogliatoio, è un momento di socializzazione fondamentale e dovremmo adeguarci».

(radio uno)

10.05 - «Seguiremo attentamente il protocollo, la voglia di tornare alla normalità è davvero tanta. Oltre a pensare a questa stagione ci sono tante attività da fare, dagli abbonamenti al calciomercato agli sponsor, il calcio è una industria da tutelare. Il 18 maggio speriamo di poter tornare a pensare positivo e vedere una luce in fondo a questa tragedia mondiale. Il vero disastro sarebbe rovinare questa stagione e sarà difficile mettere i conti a posto». È il pensiero del direttore generale della Fiorentina, Joe Barone, sul via libera atteso agli allenamenti collettivi. «Speriamo di poter finire questa stagione e poter cominciare la prossima in modo regolare -prosegue il dirigente della Viola ai microfoni di 'Radio anch'io Sport' - . Rivederci tutti questa settimana è stata una forte emozione, un primo passo per tornare alla normalità. Abbiamo fatto tutto quello che il protocollo indicava, abbiamo ancora 3 giocatori positivi ma stanno bene e sono asintomatici, contiamo di recuperarli al più presto».

(radio uno)

10.00 - "Non so quando si ricomincera', dipendera' dalle fasi. Ma mi piacerebbe il 12 giugno, si giocherebbe a calcio tutti i giorni, per 35 giorni". Javier Tebas, presidente della Liga, ha le idee chiare su date e modalita' di ripresa del campionato spagnolo ma l'ultima parola spetta al governo di Madrid.

"Alla fine chi dovrà autorizzarci sono le autorità' sanitarie. Non stiamo affrettando nulla, non siamo noi a decidere le varie fasi -precisa Tebas, intervenuto ieri sera alla trasmissione "El Partidazo de Movistar+" -. Il calcio non e' uno sport dove c'e' una facile trasmissione, il rischio sarà praticamente nullo in una partita e si condurranno dei test la cui percentuale d'errore e' del 5%. Siamo ottimisti, penso che in Francia e Olanda siano stati precipitosi. Non mi meraviglierei se a fine Liga fossimo nelle condizioni di vedere i giocatori abbracciarsi per festeggiare".

Dalla prima tornata di test fra le squadre di Liga e Segunda Division sono emersi cinque positività fra i calciatori. "Sono meno di quelli che ci aspettavamo, ne prevedevamo 25-30 secondo le stime viste in Bundesliga e la diffusione del virus in Spagna. E' una buona notizia, ci sono gia' zone nel Paese con pochissimi contagi. Su 2500 test sono emerse otto positivita', visto che ci sono anche altri tre casi fra i non giocatori. E i calciatori positivi sono nella fase finale della malattia e in settimana saranno sottoposti a nuovi controlli", aggiunge Tebas.

(movistar+)