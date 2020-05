Coronavirus, striscione del Lecce fuori lo stadio contro la ripresa: "Si continua a morire ma per voi conta ripartire" (FOTO)

Gli ultras del Lecce protestano contro un'eventuale ripresa del campionato. All'esterno dello stadio via del Mare, infatti, sono apparsi due striscioni dal contenuto inequivocabile. "Si continua a morire ma per voi conta ripartire, contro il vostro calcio nessuna resa, nessuna ripresa" il contenuto del primo, mentre nell'altro c'era scritto "Come potete dopo un gol esultare...quando le bare sono ancora da contare?".