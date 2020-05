Ilicic-Under: Roma, nasce un’idea

Cengiz Under potrebbe essere la pedina da sacrificare durante il prossimo mercato scelta dalla Roma per cercare di alleggerire i conti del club. L'esterno infatti ha mercato ed è seguito con interesse da diversi club esteri. Ma il turco piace anche all'Atalanta, che sta cercando di gettare le basi per portarlo a Bergamo: Under infatti viene considerato dal club di Percassi la pedina ideale per il gioco di Gasperini. Inoltre i buoni rapporti tra i due club (negli ultimi anni a Trigoria sono arrivati Cristante, Mancini e Ibanez) potrebbero agevolare la trattiva. L'Atalanta valuta Under 15 milioni più il cartellino di un giocatore. Alla Roma piace Ilicic, cercato con insistenza anche in passato, ma convincere il club nerazzurro a cederlo non sarà semplice. Ecco perchè nell'affare potrebbero rientrare altri profili come Castagne o Caldara.

(Corsport)