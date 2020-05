La Uefa pensa alla riapertura delle liste. La Roma spera per le due "Z"

Tra le ipotesi sul tavolo dell'Uefa c'è anche quella di una riapertura delle liste Champions ed Europa League con la possibilità quindi di inserire quei giocatori esclusi al momento della consegna del 4 febbraio. Un modo per affrontare le competizioni europee senza defezioni e per agevolare quelle squadre che, con un tour de force in campionato e una preparazione atletica accelerata, potrebbero rischiare più di un infortunato. Ancora un'idea che se però dovesse concretizzarsi potrebbe far sorridere Paulo Fonseca che, in tal modo, per la doppia sfida di Europa League contro il Siviglia di agosto potrebbe inserire nella lista Zaniolo e Zappacosta, 'sacrificando' però due elementi inseriti a febbraio. Il talento ex Inter la scorsa settimana si è sottoposto al controllo del ginocchio operato a gennaio e potrà tornare in campo a luglio, mentre il terzino in prestito dal Chelsea, dopo 7 mesi di lavoro intenso per recuperare dalla rottura del crociato, è pienamente ristabilito. Insomma due elementi in più per Fonseca in vista di questo finale di stagione alquanto intenso.

(corrieredellosport.it)

