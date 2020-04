Ipotesi rinnovo per Zaniolo. Si complica il riscatto di Smalling: Vertonghen l'alternativa. Dalla Spagna: "Accordo tra Uefa ed Eca per concludere campionati e coppe entro agosto"

Mentre il destino della stagione in corso sembra ancora un tabù, la Roma guarda al futuro e pensa al rinnovo di Nicolò Zaniolo, che ha ribadito più volte la sua volontà di restare nella Capitale. Intanto si fa sempre più difficile il riscatto di Chris Smalling dal Manchester United: l'alternativa è il belga Vertoghen, in scadenza col Tottenham. Infine dalla Spagna rimbalza l'indiscrezione secondo la quale Uefa ed Eca avrebbero trovato l'accordo per terminare campionati e coppe entro agosto

I LINK ALLE PRINCIPALI NOTIZIE DELLA GIORNATA

CALCIOMERCATO ROMA, DALL'INGHILTERRA: COMPLICATO IL RISCATTO DI SMALLING, SI VIRA SU VERTONGHEN

CALCIOMERCATO ROMA, DALLA SPAGNA: OCCHI SU PEDRO. SU DI LUI ANCHE IL BETIS

LIVE - CORONAVIRUS, DALLA SPAGNA: "RAGGIUNTO ACCORDO PER CONCLUDERE CAMPIONATI E COPPE". RANIERI: "GIUSTO RIPRENDERE MA IL CAMPIONATO È FALSATO". VLAHOVIC: "HO AVUTO PAURA, ORA L'IMPORTANTE È GARANTIRE SICUEREZZA"

CALCIOMERCATO ROMA: IPOTESI RINNOVO PER ZANIOLO

ROMA IN VENDITA, ECCO LA LISTA DEI GIOCATORI IN ESUBERO

CALCIOMERCATO ROMA, I DUBBI DI FLORENZI: IL VALENCIA NON LO RISCATTA, IN ITALIA LO CERCANO ATALANTA E FIORENTINA. MONCHI LO VORREBBE AL SIVIGLIA

"ROMANISTI IN QUARANTENA", IL LIBRO DI AGO VA A SIMONE CHE CHE VINCE SIMULANDO AL SUBBUTEO IL GOL DI MONTELLA AL MILAN (VIDEO)

LR24