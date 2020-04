Calciomercato Roma, dalla Spagna: occhi puntati su Pedro. Sul giocatore c'è anche il Betis

Tra gli svincolati la che Roma sta seguendo per il prossimo mercato c'è anche Pedro del Chelsea. Lo spagnolo infatti sta valutando l'ipotesi di lasciare la Premier League e a Trigoria hanno subito puntato i fari sul classe '87 che a fine stagione potrà essere ingaggiato a parametro zero. Per l'ex Barcellona però la concorrenza è alta: si va dal Betis Siviglia - che vorrebbe riportarlo in Liga - ad alcuni interessamenti in Mls fino all'Al Sadd, allenato dall'amico Xavi Hernandez.

(Estadio Deportivo)