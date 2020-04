Roma in vendita, ecco la lista dei giocatori in esubero

Molti i giocatori in esubero e, stando a quanto riporta il sito del quotidiano sportivo, la Roma vorrebbe risparmiare 40 milioni nel monte ingaggi della prossima stagione, al netto delle cessioni e delle trattative sul taglio degli stipendi in corso. Dall'acquisto di alcuni giocatori ad oggi le condizioni sono cambiate. Javier Pastore è il caso più rappresentativo: arrivato nell'estate del 2018, il suo ingaggio da circa 8 milioni lordi a stagione pesa sul bilancio giallorosso fino al 2023. Per questo la Roma sta pensando di offrirgli una ricca buonuscita prima della risoluzione del contratto.

Poi, Steven Nzonzi, che pesa circa 6 milioni annui ed è legato alla Roma fino al 2022. Scade nel 2021 il contratto di Maxime Gonalons, preso a parametro zero nel 2017, che vale circa 6 milioni lordi all'anno. Costa, invece, 4 milioni lordi annui Rick Kardorp, 3 Olsen. Infine, in bilico Perotti, Fazio e Juan Jesus: se dovessero lasciare la Roma prima della scadenza del contratto, consentirebbero al club di risparmiare oltre 13 milioni di euro.

