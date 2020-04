Calciomercato Roma, dall'Inghilterra: complicato il riscatto di Smalling, si punta su Vertonghen

La corsa ai migliori giocatori da prendere a parametro zero per la prossima sessione di mercato è già iniziata. Come riporta il quotidiano britannico, la Roma non ha ancora trovato un accordo con il Manchester United per il riscatto di Smalling, e al momento al permanenza del difensore centrale nella Capitale appare complicata. Per questo motivo Petrachi - in accordo con Fonseca - sta cercando di chiudere con Jan Vertonghen, centrale classe '87 in scadenza con il Tottenham. Oltre al belga, la Roma sta trattando con altri due giocatori che a fine stagione saranno svincolati: si tratta di Pedro del Chelsea - seguito anche dalla Lazio - e Gotze del Borussia Dortmund.

(dailymail.co.uk)