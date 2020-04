Calciomercato Roma, i dubbi di Florenzi: il Valencia non lo riscatta, in Italia lo cercano Atalanta e Fiorentina. Ma Monchi lo vorrebbe al Siviglia

Come riporta in un articolo online il quotidiano sportivo, in questi giorni Alessandro Florenzi sta riflettendo sul proprio futuro. Difficile che il Valencia lo riscatti dopo aver accumulato appena 210', in 5 presenze, nella sua breve parentesi in prestito. Ancor più complicato un ritorno a Roma, rapporto che per l'esterno è ormai interrotto, dopo non aver gradito i modi dell'addio. E allora si aprono altre ipotesi per il futuro dell'esterno: in Italia, dove preferirebbe rientrare, ci sono Atalanta e Fiorentina, mentre è poco convinto dall'ipotesi Cagliari. A fargli cambiare i piani può essere la corte di Monchi, che vorrebbe portarlo con sé a Siviglia.

(gazzetta.it)

VAI ALL'ARTICOLO ORIGINALE