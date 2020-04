Fonseca: "Voglio che Mkhitaryan rimanga alla Roma". Pellegrini pronto a togliere la clausola dal contratto. Kluivert: "Mi piacerebbe tornare all'Ajax per finire la carriera"

L'emergenza coronavirus continua a tenere bloccati i campionati calcistici mondiali. Nella giornata di ieri il premier Conte ha dato il via libera alla parziale riapertura dal 4 maggio per gli sport individuali, mentre si dovrà aspettare il 18 maggio per quelli di squadra, anche se il Ministro dello Sport Spadafora ha frenato sull'argomento. La Serie A intanto sembra essere nel caos più totale, dopo l'indiscrezione secondo cui alcune grandi squadre del massimo campionato italiano non vorrebbero più scendere in campo.

Sul fronte Roma nella giornata di oggi ha parlato il tecnico Paulo Fonseca, che ha ripercorso la propria carriera fino ad arrivare all'esperienza in giallorosso. In particolare il portoghese ha parlato della possibile ripresa del campionato italiano: "Forse torneremo ad allenarci in maniera individuale dal 4 maggio. Speriamo invece che dal 18 maggio potremo cominciare ad allenarci collettivamente. Per ora nessuno è certo della ripresa del campionato".

