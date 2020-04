Calciomercato Roma, ag. Schick: "Sono molto contenti di lui al Lipsia". Ma i tedeschi vogliono uno sconto della metà per il riscatto

Gli effetti del Coronavirus si ripercuoteranno anche sul mercato come ormai sottolineano tutti gli addetti ai lavori da tempo. E non fa eccezione la questione di Schick, in prestito al Lipsia con un riscatto fissato a 29 milioni di euro. Ora però la squadra della Red Bull è convinta a chiedere un forte sconto sulla cifra, pari alla metà stando a quanto riportano in Repubblica Ceca. Le parole dell'agente dell'attaccante, Pavel Paska, confermano l'interesse dei tedeschi: "Finora sono stati molto contenti di lui. Le cose sono chiare".

(sport.ceskatelevize.cz)

VAI ALL'ARTICOLO ORIGINALE