Calciomercato Roma: Pellegrini pronto a togliere la clausola rescissoria dal suo contratto

Lorenzo Pellegrini scalpita per firmare il prolungamento di contratto con la Roma. Come riporta il quotidiano, con il nuovo accordo verrebbe eliminata la clausola rescissoria che consentirebbe ad un altro club di strappare il centrocampista ai giallorossi per 30 milioni di euro. Il club e l'entourage del giocatore stanno lavorando di comune accordo per trovare un'intesa il prima possibile. Per il club infatti Pellegrini è sempre stato un giocatore intorno a cui costruire la Roma del futuro, e questo pensiero ha trovato maggiore conferma dopo l'arrivo di Fonseca che lo considera un punto fermo. Ecco perchè adesso il club vuole blindarlo per respingere eventuali assalti degli estimatori di Pellegerini: Psg e Inter infatti sono alla finestra.

(La Repubblica)