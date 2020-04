LIVE - Coronavirus, Figc: "Ci ascolti il CTS. Protocollo rigoroso, ma pronti ad integrarlo". Lotito: "Ragiono per il sistema. Sì ad una partita secca Lazio-Juve per lo scudetto". Salernitana, festa in casa: multati 5 giocatori

Al via la fase 2, come annunciato ieri sera dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Anche il calcio pianifica la ripresa: dal 4 maggio c'è l'ok agli allenamenti individuali, mentre gli sportivi delle discipline di squadra dovranno attendere il 18 maggio per tornare ad allenarsi. Di seguito tutti gli aggiornamenti della giornata:

14.25 - "Lavoriamo per far ripartire il calcio in sicurezza, non per farlo ripartire e basta. Continueremo a dialogare con le istituzioni animati dallo spirito di collaborazione che ci ha sempre contraddistinto, avanzando proposte, recependo osservazioni e proponendo soluzioni", così il presidente della FIGC Gabriele Gravina fa il punto della situazione sul percorso intrapreso dalla Federazione per consentire la ripartenza, in tempi ragionevoli, di un settore molto importante per il Paese, sia sotto il piano sportivo che dal punto di vista produttivo e occupazionale. "Abbiamo sempre affermato - continua Gravina - di voler ripartire quando ci sarebbero state le condizioni e l’orizzonte prospettato dal Governo ci consente di farlo. Siamo convinti della strada che abbiamo intrapreso perché è seria e responsabile, l’unica che persegue l’interesse generale del sistema e quello più complessivo dello sport italiano che, per diversi motivi, sarebbe anch’esso danneggiato dallo stop definitivo del campionato di Serie A".

A questo proposito, avendo appreso dell’esistenza di alcune annotazioni in merito al protocollo sanitario presentato la scorsa settimana, la FIGC ha chiesto di essere ascoltata dal Comitato Tecnico Scientifico che coadiuva il Governo nella delicata gestione dell’emergenza Covid-19 proprio per trovare una strada condivisa. "La Commissione medico scientifica della FIGC ha stilato un protocollo molto rigoroso, come hanno fatto tutti gli altri settori che ambiscono alla ripartenza - afferma il presidente federale -; ma siamo pronti ad integrarlo e a modificarlo recependo le indicazioni dello stesso Comitato, del CONI e riconoscendo l’FMSI quale riferimento scientifico per armonizzare il tutto. Una volta migliorato, ci potranno essere tutti i presupposti per il via libera definitivo al 18 maggio". "Siamo concentrati sulla fase più delicata dell’emergenza generata dall’epidemia di Coronavirus - aggiunge Gravina - lavoriamo incessantemente per definire le migliori condizioni per il completamento dei campionati sospesi, pianificando in modo responsabile tutti i passi da compiere, ma anche per definire gli scenari futuri. Ho convocato il Consiglio Federale per l’8 maggio proprio per delimitare il perimetro regolamentare nel quale operare". "In un momento delicato come quello che stiamo vivendo - conclude il presidente della FIGC -, un periodo dove è stato necessario dividere le discipline sportive in individuali e collettive, rivolgo un invito, da semplice tifoso di calcio, a mettere da parte le polemiche sterili, a lavorare insieme e a giocare di squadra per superare la crisi".

14.05 - «Non sarà come rientrare dalle vacanze, lo stato di forma dei giocatori sarà al 20%, questo è chiarissimo, e tornare in campo in queste circostanze sarà tremendo. C'è un precedente: in NFL, nel 2011, lo stop di tre mesi per la disputa sul contratto dei giocatori provocò 12 rotture del tendine d'Achille già nel primo mese di ritorno all'attività». Intervistato dal giornale sportivo, non usa mezzi termini il tecnico del Siviglia rivale della Roma in Europa League, ed ex ct della Spagna, Julen Lopetegui, da una parte desideroso di tornare in campo ma dall'altra preoccupato dalle conseguenze. «Abbiamo tutti voglia di tornare a giocare, la preoccupazione riguarda però come lo faremo - dice ancora Lopetegui -. Dobbiamo sperare che gli impianti sportivi siano trattati a dovere e nelle decisioni del ministero della Salute, il principale responsabile, che deve garantire la salute di tutte le persone coinvolte. Comunque penso che avremo bisogno almeno di cinque settimane di preparazione per poter poi giocare una partita ogni tre giorni in uno scenario che nessuno ha mai vissuto prima, non solo per le porte chiuse. Quindi spero che, se arriverà il via libera del governo, tutti i club abbiano il tempo necessario per preparasi al meglio fisicamente e mentalmente». «Sarà complesso anche lo scenario emozionale - continua il tecnico del Siviglia -. La gente pensa che tutti i calciatori abbiamo chissà quale abitazione, però non è sempre così. E poi ci sono stati contagi in tante squadre, nessuna professione o quasi ne è stata esente, compresa quella dei calciatori».

14.00 - Ai microfoni dell'emittente radiofonica è intervenuta Sandra Zampa, sottosegretaria alla salute: "Non ho partecipato ai lavori del comitato tecnico-scientifico che ha una sua autonomia, ma posso dire che la richiesta che il comitato fa – non solo al mondo dello sport – è quello di poter avere garanzie che ci sia la sicurezza. Molti speravano che al 4 maggio ci sarebbe stata una ripartenza a 360° e mi sento di dire due cose: non è mai stato detto che il 4 maggio sarebbe diventato un liberi tutti, ma che dobbiamo consolidare i risultati già ottenuti; in secondo piano noi non siamo fuori dall'epidemia, quando il luogo da dove tutto è cominciato ha riaperto, c'erano 6 casi al giorno. Ieri noi abbiamo avuto più di 260 casi, quindi il tasso di riproduzione del virus deve ancora scendere per tornare alla normalità. Quindi il comitato sta discutendo per assicurarsi la sicurezza di tutti gli atleti, dei tifosi e di tutto il mondo che ruota attorno al calcio. Non ho partecipato ai lavori del Consiglio perché non è previsto che i sottosegretari partecipino, c'è la comprensibile voglia di tutti i Ministri di rappresentare i propri mondi, ognuno di noi ha la pressione addosso. E' evidente che c'è una trattativa che passa verso un vaglio rigoroso che è un comitato tecnico-scientifico, che ieri ha fatto discutere a proposito di qualche aspetto dove ci si aspettava maggiore apertura. Noi non siamo fuori dall'epidemia e se sbagliassimo questi primi passi, sarebbero fatali. Voglio ricordare a tutti che è cominciata con un piccolo focolaio a Codogno che è diventato un grosso incendio in Lombardia, poi in Piemonte, in Emilia Romagna ed in Veneto. Le discrasie sono dovute solo al fatto che qualcuno si aspetta e spera di più, ma intanto sappiamo che alla fine si tiene conto di tutte le ragioni e la politica si assume la responsabilità di decidere. Quello che è stato deciso finora è per mettere in sicurezza la salute. E' ovvio che non possiamo tenere il Paese bloccato per una questione economica e per questo c'è stata una leggera apertura, bisogna fare un passo alla volta ed avere pazienza. Riaperture? Si può andare a fare una passeggiata nel parco, fare attività motoria ed andare a trovare i parenti senza discriminazioni in base all'età e senza obbligo di mascherina. Spadafora? Le polemiche non mi interessano. Penso che una cosa siano le attività individuali perché non accade nulla, anche con un allenatore a distanza. In questo momento mi sento distante da ogni desiderio di polemica, le tragedie che abbiamo affrontato e stiamo affrontando, mi tengono distante".

13.45 - Cinque calciatori della Salernitana sono stati multati, perché sorpresi dai carabinieri in casa del capitano Francesco Di Tacchio a festeggiare il suo 30esimo compleanno. Insieme al centrocampista granata - come riporta il quotidiano Il Mattino - c'erano i compagni di squadra Marco Migliorini, Walter Lopez, Niccolò Giannetti e Valerio Mantovani, quest'ultimo accompagnato dalla fidanzata. I fatti sono accaduti domenica 19 aprile, alla vigilia del compleanno di Di Tacchio. L'intervento dei militari della sezione Radiomobile della compagnia di Salerno, agli ordini del maggiore Adriano Fabio Castellari, è stato richiesto da alcuni vicini di casa, probabilmente infastiditi dalla musica proveniente dall'appartamento. Per le sei persone sanzionate (multa da 400 euro, 280 in caso di pagamento ridotto) è stato disposto anche l'isolamento di 14 giorni come previsto dalle ordinanze regionali. La Salernitana, con una nota ufficiale, ha stigmatizzato l'accaduto ma non prenderà provvedimenti nei confronti degli atleti. Il club ha condannato il comportamento dei suoi tesserati «che incautamente, la scorsa settimana, si sono ritrovati a casa del capitano Francesco Di Tacchio per festeggiare il compleanno di quest'ultimo, vivendo nello stesso stabile». Per la società presieduta da Claudio Lotito e Marco Mezzaroma «è stato un peccato di leggerezza, che non ha giustificazioni in un momento in cui a tutti gli italiani viene chiesto di stare a casa e di rispettare le distanze sociali». La società «ha già provveduto a richiamare i propri tesserati, che tuttavia in tante altre circostanze hanno dato prova di rigore morale e senso di responsabilità». Episodio considerato una leggerezza anche da alcuni agenti dei calciatori che, tuttavia, ritengono che la questione sia stata gonfiata.

12.35 - «L'intervista del presidente era rivolta a ribadire la necessità della ripresa per garantire la sopravvivenza del sistema calcio. Invece è stata trasformata in un guanto di sfida di Lotito alla Juventus per decidere lo scudetto in una partita unica. In realtà il presidente ha fatto un'ipotesi astratta, all'interno di un discorso che sottolineava la necessità, per il bene del sistema, di far ripartire il campionato. È la posizione che porta avanti ormai da settimane e che ha ribadito nel corso di questa intervista. Era un'ipotesi, non un 'guanto di sfida' lanciato alla Juventus». Lo dice il portavoce della Lazio, Arturo Diaconale, alla radio del club biancoceleste. «La ripresa dovrà riguardare tutti, non solo Lazio e Juventus e non solo per assegnare il titolo -prosegue Diaconale-. Anche per evitare una marea di ricorsi che potrebbero esserci in caso di classifica cristallizzata che andrebbe a incidere su retrocessioni e promozioni. Ripartire per scongiurare danni economici e contenziosi: questo è il punto principale. Quella del presidente Lotito è sempre stata una battaglia per la difesa del sistema».

11.20 - La Polonia prova a tornare alla normalità. Mentre in Italia non c'è ancora una data ufficiale per la ripresa degli allenamenti, altrove è stata già tracciata la 'road map' per la ripartenza delle competizioni. A Varsavia, con la benedizione del governo, le squadre torneranno in campo a fine maggio per chiudere la stagione regolare e poi dar vita ai play-off per il titolo. "C'è molto più lavoro adesso che non quando andava tutto bene: fra programmi e protocolli sono tempi molto duri- racconta a 'Radio Anch'io Sport' Zbigniew Boniek, ex attaccante di Juve e Roma e oggi presidente della Federcalcio polacca - Abbiamo deciso col governo di ricominciare con gli allenamenti individuali, poi a piccoli gruppi e dal 10-15 maggio lavorare normalmente per ripartire col campionato il 31 maggio. Bisogna fare programmi con 4-5 settimane d'anticipo. Siamo in piena guerra contro il coronavirus, anche noi siamo chiusi in casa da 50 giorni e la gente ha voglia di tornare alla normalità anche se in Polonia c'è una situazione molto meno drammatica rispetto all'Italia". Recenti sondaggi hanno mostrato che nel nostro Paese prevale il fronte di chi è contrario alla ripresa dei campionati.

8.45 - Al quotidiano ha rilasciato un'intervista il presidente della Lazio, Claudio Lotito. Tra ripresa del campionato e le scelte del governo ha dichiarato anche che "accetterei una partita secca Lazio-Juve per giocarci lo scudetto: direi sì, sfidiamoci in una finale unica. Ma non mi sono mai posto il problema, anche se direi di sì a questa opzione e sfiderei la Juve". E ancora: "Pensate che a me, a noi della Lazio converrebbe non giocare. Sono già in Champions e risparmierei quattro mensilità di stipendi, ma ragiono per il sistema, per questo voglio giocare. Soprattutto, pensate che se si riparte si giocherebbe ogni tre giorni mentre noi avevamo fatto una scelta sacrificando l’Europa League proprio per giocare una volta a settimana… ma io ragiono per il sistema, gli altri per se stessi".

