Dopo una stagione difficile, la Roma non riscatterà Nikola Kalinic dall'Atletico Madrid, valutato 9 milioni. Come scrivono dalla Turchia, però, l'ex centravanti di Fiorentina e Milan sarebbe finito nel mirino del Fenerbache. Per Kalinic, insomma, è pronta a delinearsi una nuova avventura, visto che neanche i colchoneros potranno ritagliargli un posto nella propria rosa.

(fanatik.com)

