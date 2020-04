De Rossi: "Spero un giorno di allenare la Roma, ma senza fretta". Dzeko: "In giallorosso convinto da Sabatini". Spunta l'idea Willian, ma l'agente frena: "Non è il momento di parlare di futuro"

Giornata di parole in casa giallorossa: dal tecnico Paulo Fonseca ("Spero di ritornare velocemente a lavorare a Trigoria. Al rientro avrò quasi tutta la rosa"), fino ad Edin Dzeko, Javier Pastore e all'ex capitano romanista Daniele De Rossi. Mentre il bosniaco è protagonista di un lungo approfondimento di Sky Sport in cui ha ripercorso le tappe della sua carriera ("Sapevo che il mio tempo al City stava per finire, mi convinse Sabatini. Il ds mi venne a trovare in Croazia e mi disse che senza di me non sarebbe tornato a Roma"), De Rossi ha raccontato progetti e sogni futuri ("Mi piacerebbe allenare la Roma, ma prima devo diventare allenatore, c'è un percorso di crescita da fare").

Capitolo mercato: in Spagna si parla di un interesse per Thomas, centrocampista dell'Atletico Madrid. E spunta il nome di Willian, ala in scadenza col Chelsea, ma l'agente frena: "Molte speculazioni. In questo momento, durante una pandemia, non pensiamo al futuro".

