Calciomercato Roma, ag. Willian: "Molte speculazioni. Con questa emergenza non è il momento di parlare di futuro"

Col calcio giocato fermo, la Roma pianifica il mercato. E stando alle indiscrezioni apparse sulla rassegna stampa odierna, il club giallorosso ha messo gli occhi su Willian, ala con il contratto in scadenza a giugno 2020 con il Chelsea. Del futuro del brasiliano ha parlato il suo agente Kia Joorabchian all'emittente televisiva inglese: "Ci sono molte speculazioni ma posso assicurare che noi non abbiamo parlato con nessuno di un trasferimento di Willian. Né noi né l'altra parte in questo momento pensiamo a questa situazione quando c'è una pandemia in corso che è molto più importante".

(Sky Sports)