VIDEO - DZEKO: «Sorpreso dall'accoglienza a Roma, non me lo sarei mai aspettato»

SKY SPORT - Edin Dzeko si racconta. L'attaccante e capitano della Roma è il protagonista di "As Roma Story", lo speciale dell'emittente satellitare che sarà trasmesso stasera alle 20.45. Questa una breve anticipazione dell'intervista, nella quale Dzeko ha ripercorso le principali tappe della sua esperienza in giallorosso. Le prime parole sono dedicate al suo arrivo nella Capitale nell'estate del 2015: “Prima di venire in Italia avevo sentito dire che i tifosi erano molto calorosi, però quella cosa lì non me la sarei aspettata. Ti dico la verità, ero veramente sorpreso”.

AS Roma Story: Edin Dzeko

La serie di monografie sulle figure emblematiche della storia giallorossa dedica un capitolo al centravanti bosniaco

