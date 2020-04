Twitter, Mkhitaryan intervista i tifosi: "Impressionante l'impatto con l'Olimpico all'esordio" (VIDEO)

"Per una volta si invertono i ruoli", così la Roma, in collaborazione con Socios, ha lanciato una nuova iniziativa: questa volta, anzichè i tifosi, saranno i calciatori a fare delle domande ai fans, nello specifico Henrik Mkhitaryan farà delle domande ai tifosi, i quali risponderanno direttamente su twitter.





? Per una volta si invertono i ruoli: @HenrikhMkh vuole intervistarvi ? Pronti a rispondere alle sue domande❓ Ecco #MickiAsks, presentato da @socios pic.twitter.com/GUxjjFqK1l — AS Roma (@OfficialASRoma) April 11, 2020

La prima domanda che l'armeno ha posto ai tifosi è: "Qual è il loro vostro kit preferito di sempre? Io, nonostante indossi la maglia blu, ho nella classica divisa rossa quella preferita. E voi?".

Mkhitaryan chiede poi ai tifosi quale sia stato il loro gol preferito di questa stagione. L'armeno a tal proposito ha dichiarato: "Personalmente quello che preferisco è il mio gol contro il Sassuolo, perché si è trattato dell'esordio ed ero molto emozionato. Voi che ne pensate? Non mi offendo se non è lo stesso scelto da me..."

#MickiAsks: Which of our goals has been your favourite this season? ⚽️

#ASRoma pic.twitter.com/0cVoBBh6Cs — AS Roma English (@ASRomaEN) April 11, 2020

Ancora l'armeno, che ha chiesto ai tifosi giallorossi quale fosse il loro giocatore della Roma preferito di tutti tempi: "Ogni giorno imparo di più su questa squadra, sulla sua grande storia e ogni volta rimango stupito dal modo in cui la Roma dà supporto ai propri giocatori, dal trasporto dei tifosi e da quanto amano il calcio. Io non ho mai avuto un idolo, ma voi? Quali sono i vostri calciatori preferiti?"

#MickiAsks: Who are some of your favourite ever Roma players? ?

#ASRoma pic.twitter.com/8KTrjf4Onp — AS Roma English (@ASRomaEN) April 11, 2020

Mkhitaryan ha chiesto poi ai supporters della Roma qual è stata la loro prima partita vista allo Stadio Olimpico: "Il mio impatto con l'Olimpico all'esordio è stato impressionante, ero emozionato perché abbiamo vinto e ho fatto gol. Ho aspettato il mio esordio per due settimane ed ero molto felice al termine della partita"