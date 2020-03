Secondo giorno di riposo per la squadra, si attende una decisione sul match contro la Samp. Rischio 'porte chiuse' per Siviglia-Roma, ma il club andaluso smentisce

Con il rinvio di Sampdoria-Roma che sembra essere sempre più probabile a causa dell'emergenza coronavirus, la squadra ha approfittato della seconda giornata di riposo concessagli da Paulo Fonseca ed il suo staff.

La prossima gara dei giallorossi potrebbe dunque essere quella europea contro il Siviglia. In vendita dalla giornata di oggi i tagliandi per assistere al match, sul quale incombe il rischio delle porte chiuse: proprio per la delicata situazione legata a Covid-19, infatti, le autorità spagnole potrebbero decidere di far disputare la partita senza tifosi ad assistere.

I LINK ALLE NOTIZIE PIU' IMPORTANTI DELLA GIORNATA

VIA ALL'ERA FRIEDKIN: E' L'ORA DELLE FIRME

IL TEMPO - A FINE MESE LA SVOLTA PER LO STADIO

CALCIOMERCATO ROMA, AG. SPINAZZOLA: "SCAMBIO CON POLITANO SALTATO? I GIALLOROSSI SONO CONTENTI DI LUI, VA BENE COSI'"

SIVIGLIA-ROMA: INFO BIGLIETTI. DOMANI VIA ALLA PRIMA FASE DI PRELAZIONE ONLINE. SETTORE OSPITI A 40 EURO

CORONAVIRUS: RISCHIO PORTE CHIUSE PER SIVIGLIA-ROMA. LA PROPOSTA DEL MINISTRO DELLA SANITA' SPAGNOLA

CORONAVIRUS, IL SIVIGLIA ESCLUDE IL RISCHIO PORTE CHIUSE PER LA GARA CON LA ROMA: "AL MOMENTO NESSUNA MISURA ECCEZIONALE"

CORONAVIRUS, CAOS SERIE A: A RISCHIO L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI LEGA DI DOMANI

MASSIMO ASCOLTO: VOCI E UMORI DALL'ETERE ROMANO

LR24