ORSI: "Chi prendere tra Smalling e Mkhitaryan? Il difensore è l'unica certezza in un reparto di incertezze" - MELLI: "Sceglierei l'armeno, giocatore decisivo" - ROCCHETTI: "Ma prima di parlare con l'Arsenal è bene valutare la sua tenuta fisica"

Giunti negli ultimi giorni della scorsa sessione di calciomercato estiva con la formula del prestito secco, Chris Smalling ed Henrikh Mkhitaryan stanno sempre più convincendo a suon di ottime prestazioni. Il primo è riuscito a infondere maggiore stabilità alla difesa della Roma, il secondo, dopo un lungo periodo di infortuni, si sta rivelando un giocatore essenziale soprattutto nella fase offensiva tra gol e assist. "Se dovessi scegliere chi prendere tra i due direi il difensore, l'unica certezza in una reparto pieno di incertezze" è il pensiero di Fernando Orsi. Non è dello stesso avviso Franco Melli: "Prenderei l'armeno, un giocatore importante, decisivo, che può fare la differenza". Secondo Paolo Rocchetti invece: "Mkhitaryan è un giocatore di livello, ma aspetterei ancora qualche partita per valutare la sua tenuta fisica". Per Roberto Renga: "Farei follie per prendere tutti e due"

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione.

Mkhitaryan è un giocatore di un livello superiore. Aspetterei però ancora qualche altra partita, prima di parlarne con l'Arsenal, per valutare la sua tenuta fisica nelle prossime giornate con la maglia della Roma (PAOLO ROCCHETTI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Riposando questa domenica la Roma potrebbe avere un vantaggio in vista dell’Europa League. Il Siviglia ha più esperienza nella competizione ma noi dovremmo essere più affamati, confido in questo: questa squadra deve ritrovare la fame di vittorie. Con il buon momento di alcuni singoli - vedi Mkhytarian - e un ritrovato spirito di squadra potremmo tornare a provare forti emozioni (RICCARDO COTUMACCIO, Tele Radio Stereo, 92.7)

Se dovessi scegliere chi prendere tra Smalling e Mkhitaryan direi il difensore. Mkhitaryan ha esperienza, ma Smalling è stata l'unica certezza in una reparto pieno di incertezze (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Mkhitaryan è veramente un giocatore importante, un valore aggiunto. Se dovessi scegliere tra Smalling o Mkhitaryan però prenderei il difensore (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Io sceglierei Mkhitaryan: mi sembra un giocatore importante, decisivo, che può fare la differenza (FRANCO MELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Per almeno 20 partite Smalling è stato per distacco il migliore della Roma, ora per due partite vi fate influenzare e scegliete Mkhitaryan? (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Se da qui alla fine Mkhitaryan continuerà così, io farei follie per prendere sia lui che Smalling (ROBERTO RENGA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Se dovesse essere rinviata la partita con la Sampdoria potrebbe essere un bene per la Roma in vista dell'impegno di Europa League con il Siviglia, dove potrebbe recuperare alcuni giocatori, ma un male dal punto di vista mentale (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Quando una squadra come la Roma sta tentando una difficile ripresa secondo me sarebbe stato bene giocare domenica contro la Sampdoria, soprattutto dal punto di vista mentale. Non è un caso che dopo le soste di campionato i giallorossi approccino male la partita, vedi proprio la gara di andata a Marassi arrivata dopo la pausa per le nazionali. Friedkin? Mi aspetto che faccia qualcosa di più concreto rispetto a Pallotta riducendo i costi, mandando a casa una pletora di giocatori che non servono a niente e snellendo la struttura di Trigoria, e aumentando i ricavi (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)