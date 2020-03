Calciomercato Roma, ag Spinazzola: "Scambio con Politano saltato? I giallorossi sono contenti di lui, va bene così"

Davide Lippi, procuratore di Spinazzola e Politano, in un'intervista concessa al portale web è tornato a parlare dello scambio tra il terzino e l'attaccante saltato tra Roma e Inter dopo che entrambi i giocatori avevano svolto le visite mediche con i loro "nuovi club". Queste le sue parole: "Le cose sono andate in un certo modo. Sono sempre convinto che le cose vadano come devono andare. Spinazzola ha fatto buone partite con la Roma e i giallorossi sono contenti di lui, Matteo è andato al Napoli. Va bene così, senza polemiche ulteriori. Chi ha tentato di fare questa operazione sa come sono andate le cose".

