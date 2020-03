Coronavirus, il Siviglia esclude il rischio porte chiuse per la gara con la Roma: "Al momento nessuna misura eccezionale"

A pochi minuti dalla notizia della determinazione del Ministro della Sanità Spagnolo di giocare Sevilla-Roma di Europa League a porte chiuse, interviene sulla questione direttamente il club andaluso, con una nota sul proprio profilo Twitter: "Nelle comunicazioni emesse dal Ministero dello Sport e della Lega non sono menzionate misure eccezionali per la partita di di Europa League tra il Siviglia e la Roma . Al momento le nostre partite non sono interessate dal coronavirus"

ℹ️ En las comunicaciones emitidas por el @deportegob y @LaLiga no se mencionan medidas excepcionales para la eliminatoria de @EuropaLeague entre el #SevillaFC y la @OfficialASRoma. Por el momento nuestros partidos no se ven afectados por el coronavirus. — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) March 3, 2020