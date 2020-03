Coronavirus, caos Serie A: a rischio l'assemblea straordinaria di Lega di domani

Ancora incertezza per quanto riguarda il caso rinvii in Serie A a causa dell'emergenza coronavirus. Per la giornata di domani è infatti prevista un nuovo consiglio straordinario di Lega, che rischia però di saltare per il mancato raggiungimento del quorum. Il numero legale dei dirigenti chiamati a partecipare è messo a rischio dal fatto che 18 società su 20 sarebbero già d'accordo sulla modifica del calendario e non vorrebbero prendere parte ad un'ulteriore riunione. Resta contraria l'Inter, che aspetta anche di capire la posizione del Napoli.

(ansa)