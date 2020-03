Per ora nessun taglio stipendi da parte della Roma. Zaniolo: "Ogni giorno mi sento meglio"

Nonostante il Coronavirus stia mettendo in ginocchio anche il mondo del calcio, la Roma ha fatto sapere che al momento non ci sarà nessun taglio degli stipendi, con l'obiettivo del club che resta quello di messa in sicurezza di persone e conti della società. Nel frattempo nella giornata di oggi ha parlato Nicolò Zaniolo tramite una diretta Instagram, confermando i passi avanti dal punto di vista riabilitativo e raccontando le emozioni più belle vissute fin qui in giallorosso.

