Roma: per ora nessun ‘taglio stipendi’. La priorità resta la messa in sicurezza dei conti della società

La pandemia Coronavirus sta mettendo in ginocchio l’intero pianeta e con esso anche il mondo del calcio. In Italia i club di Serie A stanno cercando la soluzione migliore per ammortizzare il danno economico causato da questo lungo stop, con alcune società che starebbero anche pensando al ‘taglio stipendi’.



La posizione assunta dalla Roma, come ribadito in una recente intervista dal Ceo Fienga, ha come priorità la messa in sicurezza delle persone e quella dei conti della società. Pertanto in questo momento il club, piuttosto che affannarsi a ‘tagliare’, vuole continuare a condurre un’analisi che la porti a quantificare il danno. Analisi che sarà ovviamente condizionata dalle tempistiche e dalle modalità della ripresa dell’attività. L’auspicio resta comunque quello di una soluzione unitaria da parte della Lega di Serie A.