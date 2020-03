Campionato da concludere, Lotito trova alleati importanti

Da una parte c'è chi come Lotito e De Laurentiis vogliono a tutti costi cercare di portare a termine questa stagione, dall'altra c'è chi come Marotta che propende verso la sospensione definitiva del campionato. Mercoledì, nella riunione in Lega, c'è stato anche uno scontro riguardo al differente comportamento assunto dai club sui giocatori stranieri: Napoli e Lazio li hanno trattenuti in Italia, pronti a tornare in campo per allenarsi non appena sarà possibile, Juventus e Inter invece li hanno lasciati tornare in patria, senza pensare però che al loro ritorno dovranno osservare un periodo di quarantena di 14 giorni. Intanto il presidente biancoceleste sta trovando alleati lungo la strada come la Figc e l'Uefa, disposti a far giocare oltre il 30 giugno.

Come concludere il campionato? E chi andrà in Champions? Tra le tante ipotesi paventate c'è quella di congelare la classifica attuale, oppure mandare nell'Europa che conta le stesse squadre che hanno partecipato a quella attuale ( Juve, Napoli, Atalanta e Inter), o ancora in base al ranking Uefa: in tal caso si qualificherebbero Juventus, Roma, Napoli e Lazio.

(corsera)