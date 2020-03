LIVE - Coronavirus: positivo anche Boris Johnson. Il rugby chiude definitivamente la stagione. Niasse dell'Everton viola la quarantena: fermato dalla polizia

E' il rugby il primo sport ad arrendersi e chiudere la stagione in anticipo: il comunicato della FIR (Federazione Italiana Rugby) è arrivato in mattinata. Il calcio invece studia modi e tempi per concludere la stagione, nonostante di certezze, al momento, ce ne siano davvero poche.

12.15 - Il premier britannico Boris Johnson è risultato positivo al test del coronavirus. Lo ha annunciato lo stesso premier con un tweet. "Nelle ultime 24 ore ho sviluppato lievi sintomi e sono risultato positivo al coronavirus", ha detto Johnson. "Ora sono in autoisolamento, ma continuerò a guidare il governo in video conferenza mentre combattiamo questo virus", ha aggiunto.

11.10 - Fermato dalla polizia per violazione delle norme di divieto di spostamento non necessario fissate dalle autorità britanniche per arginare l'emergenza coronavirus. Protagonista della vicenda è l'attaccante senegalese 29enne dell'Everton, Oumar Niasse, che, a quanto riporta il 'Sun', ieri sera attorno alle 21.30 è stato fermato ad un posto di blocco dalla polizia di Liverpool che lo ha sorpreso alla guida della sua auto sprovvisto di cintura e in compagnia di un amico e due ragazze.

11.00 - Il Consiglio Federale della Fir ha deliberato la sospensione definitiva della stagione 2019/2020 a causa dell'emergenza Coronavirus. Lo annuncia la Federugby in una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale. La decisione del Consiglio determina la mancata assegnazione dei titoli di Campione d'Italia previsti dai regolamenti e, al tempo stesso, di tutti i processi di promozione e retrocessione. La ripresa dell'attività domestica per la stagione 2020/21 sarà successivamente normata dal Consiglio e comunicata al movimento.