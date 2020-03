Friedkin-Roma, ci siamo: lunedì il comunicato ufficiale. Diawara in miglioramento: domani gioca con la Primavera. Fienga: "Fair Play Finanziario da rivedere"

Mancano ancora da firmare gli ultimi documenti, per la precisione sono da sottoscrivere alcuni allegati, e la Roma sarà di Dan Friedkin, diventando in tal modo il 24° presidente giallorosso. Lunedì è atteso il comunicato ufficiale. Sulle questioni prettamente di campo arrivano buone notizie da Diawara il quale domani dovrebbe giocare con la Primavera di Alberto De Rossi impegnata con l'Inter: se il giocatore non dovesse sentire dolore potrebbe essere convocato per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League contro il Siviglia o al massimo per il match di campionato con la Sampdoria. Si complica invece la trattativa per il riscatto di Chris Smalling: il Manchester United, club proprietario del cartellino del difensore inglese, richiede adesso 29 milioni di euro per cederlo.

"Sarebbe necessario rivedere l’applicazione del Financial Fair Play per chi, abituato a giocare in Champions, si ritrova dopo una stagione negativa a saltare la competizione" sono infine le parole rilasciate dal CEO della Roma Guido Fienga.

I LINK ALLE NOTIZIE PIU' IMPORTANTI DELLA GIORNATA

IL TEMPO - LA ROMA E' DI FRIEDKIN

GASPORT - FIENGA RISPONDE AD AGNELLI: "IL FAIR PLAY FINANZIARIO VA RIVISTO"

CORSPORT - VITEK, ALTRI VENTI GIORNI: LA FIRMA PREVISTA PER OGGI ARRIVERA' IL 26

CALCIOMERCATO ROMA: IL MAN UNITED ALZA LA POSTA PER SMALLING, CHIESTI 29 MILIONI

DIAWARA A UN PASSO DAL RECUPERO: DOMANI IN CAMPO CON LA PRIMAVERA DI ALBERTO DE ROSSI

TRIGORIA: LAVORO INDIVIDUALE PROGRAMMATO PER DZEKO E VERETOUT. DIAWARA CON LA PRIMAVERA

ROMA-FRIEDKIN: TUTTI I CONTRATTI PRELIMINARI FIRMATI. COMUNICATO UFFICIALE ATTESO PER LUNEDI'

SERIE A, 27A E 28A GIORNATA: ROMA-SAMP DOMENICA 15 ALLE 20.45. COL MILAN IL 22 ALLE 18

MASSIMO ASCOLTO: VOCI E UMORI DALL'ETERE ROMANO

LR24