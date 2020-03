FOTO - Trigoria: lavoro atletico e tattico. Individuale programmato per Dzeko e Veretout, Diawara con la Primavera

Altra mattinata di lavoro per la Roma a Trigoria con i giallorossi, a riposo questo weekend, già proiettati per la sfida di Europa League contro il Siviglia al Sanchez Pizjuan. Notizie positive per Fonseca arrivano da Diawara che domani dovrebbe giocare con la Primavera, mentre Dzeko e Veretout hanno svolto un allenamento personalizzato programmato. Pellegrini, Pastore, Zappacosta e Zaniolo hanno invece proseguito il percorso di recupero dagli infortuni. Questi alcuni degli scatti della seduta di allenamento: