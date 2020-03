Il Coronavirus blocca Vitek. II futuro proprietario dei terreni di Tor di Valle aveva programmato un viaggio a Roma per questa settimana ma il programma è completamente cambiato. Unicredit infatti, che ha i suoi uffici a Milano, è bloccata per il Coronavirus. Il nuovo appuntamento per la fuma bianca è fissato tra il 26 e 27 marzo, se la situazione si normalizzerà. Ma per adesso è tutto fermo.

(Corsport)