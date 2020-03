JACOBELLI: "Friedkin è abituato a ricavare il massimo dai suoi investimenti, vorrà rendere grande la Roma" - ROCCHETTI: "Portare un ds alla Paratici sarebbe un segnale forte"

Mentre l'Italia vive giorni difficili causa Coronavirus, in casa Roma sono ore decisive per il passaggio di proprietà, per cui manca solo il comunicato ufficiale "Friedkin è abituato a ricavare il massimo dai suoi investimenti. E' lui l'unico proprietario della Roma e credo che vorrà rendere grande il club giallorosso", questo il pensiero di Xavier Jacobelli.

Paolo Rocchetti si concentra invece su un possibile cambio di direttore sportivo: "Se ci fosse davvero la possibilità, ripartirei da un nome forte tipo Parataci. Sarebbe un segnale molto forte da parte della nuova proprietà"

Mentre Pallotta rappresentava un gruppo di imprenditori, Friedkin mette tutto di suo, non deve rendere conto ad altri. Se fosse stato solo per Pallotta il presidente non avrebbe venduto la Roma, ma i suoi soci hanno fatto pressioni per cederla (ILARIO DI GIOVAMBATTISTA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Si parla di un possibile avvicendamento del ds nella prossima stagione. Ecco se ci fosse davvero la possibilità, ripartirei da un nome forte tipo Parataci. Sarebbe un segnale molto forte da parte della nuova proprietà (PAOLO ROCCHETTI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Nella vicenda sollevata da Agnelli, la miglior risposta è sta quella di Fienga. Le uniche parole sensate sono le sue. E’ vero che la Roma ha investito ha speso di più, l’anno prossimo l’Uefa permetta alla Roma di sforare sul FFP: perfetto, la sua proposta è la più intelligente. Friedkin? Farà meglio di Pallotta, visto che fare peggio sarebbe davvero molto difficile. In nove anni non ha vinto niente e attualmente la squadra va rifondata (ROBERTO RENGA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Friedkin è abituato a ricavare il massimo dai suoi investimenti. E' lui l'unico proprietario della Roma e credo che vorrà rendere grande il club giallorosso, come fatto in passato con le sue imprese (XAVIER JACOBELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

L'arrivo di Friedkin è un avvenimento storico per la Roma. E' un grande imprenditore, che può restituire entusiasmo a una piazza che negli ultimi anni non ha vinto nulla e ha visto partire sempre i giocatori migliori (FRANCO MELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Diawara è unico nel centrocampo della Roma, e il fatto che domani giochi con la Primavera significa che ha completato il recupero fisico. Pellegrini? Ha tecnica e visione di gioco, per me ha tutte le caratteristiche per fare il centrale di centrocampo, sarebbe meglio anche di Cristante in quel ruolo (ANGELO DI LIVIO, Tele Radio Stereo 92.7)