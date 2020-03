Si fa in salita la permanenza di Chris Smalling alla Roma. Secondo quanto riporta la stampa inglese il Manchester United ha infatti alzato la posta per il difensore inglese, sulla scia delle sue ottime prestazioni in maglia giallorossa e dell'apertura del ct Gareth Southgate sul suo ritorno in Nazionale. I Red Devils infatti chiedono 25 milioni di sterline (29 milioni di euro) per Smalling. Una richiesta che ha spiazzato la dirigenza giallorossa.

