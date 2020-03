Coronavirus, Euro 2020 e Copa America rinviati al 2021. La Roma: "È la notizia della giornata". Tampone negativo per Florenzi

Prosegue senza sosta l'emergenza Coronavirus, e la Uefa, nella giornata di oggi, ha deciso per il rinvio al 2021 di Euro 2020. Rinviata all'anno prossimo anche la Copa America e il Mondiale per Club. Notizia recepita con grande gioia dalla Roma. Nel frattempo Alessandro Florenzi, che dopo i casi nel suo Valencia si era sottoposto a tampone, è risultato negativo al Covid-19. SI registra invece un nuovo caso per la Juventus: Matuidi.

I LINK ALLE NEWS PIÙ IMPORTANTI DELLA GIORNATA:

GASPORT - A CENTROCAMPO OCCHI SU GRAVENBERCH E FRATTESI

FIORENTINA-FLORENZI, CHE FEELING...L'IDEA E' PIÙ DI UN GIOCO DI PAROLE

CORONAVIRUS: TAMPONE NEGATIVO PER FLORENZI

UFFICIALE: EUROPEO RINVIATO AL 2021. PRIORITÀ ALLA CONCLUSIONE DEI CAMPIONATI NAZIONALI

EUROPEI, LE REAZIONI AL RINVIO. LA ROMA: "LA NOTIZIA DEL GIORNO...". RAGGI: "DECISIONE SOFFERTA MA INEVITABILE"

CORONAVIRUS: LA ROMA DISTRIBUISCE 13MILA MASCHERINE AGLI OSPEDALI DELLA CAPITALE

VIDEO - INSTAGRAM, ZANIOLO TORNA A PALLEGGIARE...CON LA CARTA IGIENICA: "GRAZIE A CHI IN QUESTO MOMENTO CI STA AIUTANDO"

LIVE - CORONAVIRUS: EUROPEO E COPPA AMERICA RINVIATI AL 2021. RINVIATO ANCHE IL MONDIALE PER CLUB. FINALE DI CHAMPIONS LEAGUE IL 27 GIUGNO, EUROPA LEAGUE IL 24. MATUIDI DELLA JUVENTUS POSITIVO AL TEST, FLORENZI NEGATIVO

LR24