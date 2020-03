Fiorentina-Florenzi, che feeling...L'idea è più di un gioco di parole

La Fiorentina mette nel mirino Alessandro Florenzi, già corteggiato ai tempi di Vincenzo Montella in panchina. Il club viola è pronto ad intavolare una trattativa con la Roma, che non si preannuncia semplice. Il Valencia, ha già fatto sapere che al momento non è interessato a riscattare il classe 1991, che non rientra nei piani futuri del club giallorosso ed ha dato il via libera alla Fiorentina.

La trattativa tra i club non è ancora avviata, ma l'idea del ds Pradè è far arrivare a Firenze Florenzi in prestito con diritto o, se necessario, anche obbligo di riscatto, con l'ex 24 romanista che dovrebbe prolungare l'attuale contratto fino al 2024 e spalmare l'ingaggio da 3 milioni netti.

(Gasport)