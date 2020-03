Coronavirus: la Roma distribuisce 13mila mascherine agli ospedali della capitale (FOTO)

Da subito la Roma si è mostrata in prima linea per combattere l'emergenza sanitaria in Italia dovuta al diffondersi del Coronavirus. Dopo le donazioni di Pallotta, di Roma Cares e diversi giocatori ed ex giallorossi, come fa sapere in un tweet, oggi la Roma ha consegnato 13mila mascherine agli ospedali della capitale.

