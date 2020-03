LIVE - Coronavirus: in isolamento volontario 10 calciatrici della Juve femminile

Non si ferma l'emergenza Coronavirus che investe ovviamente anche il mondo del calcio. Oggi si profila una giornata decisiva per la programmazione della ripresa dei campionati: previsto per stamattina il vertice Uefa che deciderà, tra le altre cose, lo slittamento di Euro 2020. Qui tutti gli aggiornamenti live:

LIVE

11.25 - Dieci calciatrici della Juventus femminile, tutte atlete anche della Nazionale italiana, sono in isolamento volontario domiciliare. Lo ha disposto la società bianconera. Le giocatrici «durante la trasferta o il viaggio di ritorno dall'Algarve Cup, a inizio marzo in Portogallo, potrebbero aver avuto contatti con un soggetto che si è successivamente rivelato positivo al Covid.19», si legge nella nota del club. Le dieci calciatrici - precisa la Juventus - sono tutte asintomatiche.

(juventus.com)

11.10 - «Abbiamo fatto il tampone, stiamo tutti bene»: così Koffi Djdiji, difensore del Torino, ha rassicurato tutti in un'intervista rilasciata al portale francese. «In casa continuiamo la preparazione, in chat comune continuiamo a restare in contatto - aggiunge il giocatore franco ivoriano -: non vediamo l'ora che tutto torni alla normalità, era giusto fermare il campionato perché la salute è più importante di tutto».

(calciomio.fr)