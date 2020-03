Europei, le reazioni al rinvio al 2021. La Roma: "La notizia del giorno...". Raggi: "Decisione sofferta ma inevitabile"

L'Uefa ha ufficializzato la decisione di rinviare i prossimi Europei, inizialmente previsti il prossimo giugno con la cerimonia d'apertura che si sarebbe dovuta tenere allo Stadio Olimpico, al 2021. Ecco tutte le reazioni alla decisione dell'Uefa, presa in un incontro (virtuale) con i rappresentanti delle 55 federazioni associate.

Praticamente immediata la reazione via Twitter della Roma che la scorsa settimana aveva inviato una lettera per chiedere la sospensione delle competizioni Uefa che tardava ad arrivare.

The major update of the day... ?️ ▪️ UEFA confirms @EURO2020 has been pushed back a year ➡️ https://t.co/HB2ccLZIcq pic.twitter.com/l4rZt4b6Zw — AS Roma English (@ASRomaEN) March 17, 2020

"Euro2020 slitta di un anno. Da Uefa decisione sofferta ma inevitabile. Tuteliamo salute persone in un momento difficile. Vogliamo vivere Europei di calcio con serenita' e senza rischi. Sono certa che nel 2021 sara' evento indimenticabile per Roma, per l'Italia e per l'Europa". Lo scrive su Twitter la sindaca di Roma, Virginia Raggi.