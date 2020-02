Roma in crisi, domani la ripresa a Trigoria: ipotesi cambio di modulo contro l'Atalanta. Il Man United non fa sconti per Smalling

La sconfitta contro il Bologna apre la crisi in casa Roma. Ieri a Trigoria è andato in scena un confronto tra il CEO Fienga, il ds Petrachi e la squadra, prima del colloquio tra Fonseca e il gruppo: tutti sotto esame, il sunto del discorso. Oggi giorno di riposo per i giallorossi, che domani alle 11 riprenderanno gli allenamenti al "Fulvio Bernardini": all'orizzonte l'Atalanta.

Mentre si parla di un cambio di modulo e interpreti contro la formazione di Gasperini, il Manchester United non fa sconti per il riscatto di Chris Smalling. I Red Devils, infatti, continuano a chiedere circa 20 milioni di euro per il difensore.

I LINK ALLE NOTIZIE PIU' IMPORTANTI DELLA GIORNATA

GASPORT - LA ROMA AFFRONTA LA BUFERA. "SIAMO TUTTI SOTTO ESAME"

GASPORT - LE CHIAMATE PREOCCUPATE DI PALLOTTA E FRIEDKIN

CORSERA - ROMA, ORA CAMBIA IL MODULO. A GIUGNO PUO' CAMBIARE TUTTO

CALCIOMERCATO ROMA, DALL'INGHILTERRA: LO UNITED ALZA LA RICHIESTA PER IL RISCATTO DI SMALLING

CARLES PEREZ IN DISCOTECA: SERATA ROMANA CON GLI AMICI

ROMA-BOLOGNA: TIFOSO CACCIATO DALLA TRIBUNA STAMPA PER INSULTI RAZZISTI A BARROW

MASSIMO ASCOLTO: VOCI E UMORI DALL'ETERE ROMANO

LR24