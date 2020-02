Calciomercato Roma, dall'Inghilterra: lo United alza la richiesta per il riscatto di Smalling

L'obiettivo della Roma è quello di riscattare Chris Smalling a fine stagione, anche la volontà del giocatore sarebbe quella di rimanere in Italia. Come scrivono dall'Inghilterra, però, lo United continua a fare resistenza. I Red Devils, infatti, continuano a chiedere 17 milioni di sterline (20 milioni di euro) per lasciare partire il centrale. La Roma, dal canto suo, è ferma all'offerta di 12 milioni di sterline (14 mln di euro). Il club giallorosso è irittato con gli inglesi, e inoltre il riscatto del giocatore passerebbe dalla qualificazione alla prossima Champions. Per questo, ad oggi, l'accordo sembra molto lontano.

(The Express)

