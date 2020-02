Carles Perez in discoteca: serata romana con gli amici (VIDEO)

Dopo la sconfitta contro il Bologna venerdì sera all'Olimpico e l'allenamento a Trigoria ieri mattina, la Roma ha usufruito oggi di un giorno di riposo e si ritroverà domani alle 11 per la ripresa degli allenamenti al "Fulvio Bernardini" in vista del big match contro l'Atalanta. Chi si sta ambientando nella Capitale è Carles Perez, esterno arrivato durante la finestra del mercato invernale: lo spagnolo ieri ha trascorso la serata in una famosa discoteca di Villa Borghese insieme ad alcuni amici.

(corrieredellosport.it)

