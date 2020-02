Perez, Ibanez e Villar si presentano. Petrachi in conferenza: "Su di me tante falsità". Squadra a pranzo fuori per uscire dalla crisi

Giornata di presentazioni in casa Roma: a Trigoria hanno risposto alle domande dei cronisti presenti per l'occasione gli acquisti del mercato invernale, ma a rubare la scena è stato il ds Gianluca Petrachi che, introducendo Perez, Villar e Ibanez ha parlato del momento difficile della squadra e delle illazioni diffuse dai media nei suoi confronti.

Per quanto riguarda il campo, la squadra si è allenata anche oggi al centro sportivo 'Fulvio Bernardini' per preparare la sfida contro l'Atalanta. Ancora differenziato per Pastore.

Sempre nella giornata di oggi, poi, si è diffusa la notizia di un pranzo tra i calciatori, andato in scena ieri, organizzato per trovare la quadra in questo momento di difficoltà.

