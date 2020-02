Trigoria: palestra e lavoro sul campo (FOTO)

La Roma prosegue la marcia di avvicinamento al match cruciale contro l'Atalanta in programma sabato sera a Bergamo. La squadra, agli ordini di Fonseca, è scesa in mattinata sui campi del "Fulvio Bernardini" per l'allenamento odierno: la squadra ha iniziato la seduta in palestra per poi trasferirsi sul campo.